Мировой автопром в кризисе: продажи падают не только в России, но и в США, Китае, Бразилии и Индии

В течение последних двух лет автомобильная промышленность борется с проблемами. Между тем специалисты говорят, что подступающий спад продаж окажется еще хуже, чем во времена финансового кризиса.

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Мировой авторынок в 2019 году сократится примерно на 3,1 млн штук, или 4%, до 77,5 млн штук, что станет самым значительным снижением со времени финансового кризиса 2008 года, сообщает американское рейтинговое агентство Fitch Ratings со ссылкой на данные, предоставленные Международной организацией автопроизводителей. Замедление продаж автомобилей стало одной из главных причин глобального спада и в производственном секторе.

Падение спроса в Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира, стало основным фактором мирового спада в этом году. Продажи там упали на 11% за первые 10 месяцев 2019-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной называют слабый рост кредитования, рост продаж подержанных автомобилей и введение более жестких экологических стандартов выбросов. Свой «вклад» внесли скандалы, связанные с дизельными автомобилями, и ожидаемые в связи с этим меры регулирования, а также разнообразные схемы совместного использования автомобилей.

В США оптимизировали производство предприятия «Дженерал Моторс», «Форд» и «Хонда», поскольку автомобильный рынок «остывает». Аналитики Fitch Ratings ожидают, что продажи здесь сократятся примерно на 2%, до 16,9 млн автомобилей в 2019 году.

Снижения продаж ожидают также в Бразилии, России и Индии не менее чем на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. Западную Европу также ждет стагнация или небольшое снижение. Аналитики Fitch предупреждают, что мировая автомобильная промышленность не восстановится и в 2020 году, хотя резкого спада не ожидают. В лучшем случае мировой автопром ждет стабилизация.

Это не первое предупреждение о надвигающихся плохих временах для автомобильной промышленности. Нечто подобное предсказывали ранее консалтинговая компания AlixPartners и производитель автозапчастей Edmunds.

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