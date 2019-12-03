Первый кроссовер Genesis GV80 сфотографировали снаружи и внутри. Без камуфляжа!

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На снимках — серийный кроссовер Genesis GV80 в том виде, в котором он поступит в продажу. Его внешность уже не прячется под камуфляжем, а лишь имеет тонкую пленку для бережной транспортировки. Фотошпионы умудрились сфотографировать и салон.

Судя по фотографиям, GV80 выглядит не так эффектно, как концепт, показанный пару лет назад. Фары, задние фонари и решетка радиатора стали больше, а дизайн приведен в соответствие с недавно обновленным флагманом модельного ряда — G90.

В Instagram были опубликованы и фотографии интерьера GV80. Центральная консоль имеет большой наклон и переходит в массивный тоннель, разделяющий место водителя и переднего пассажира. Для управления коробкой передач предусмотрен круглый джойстик, выше которого расположена круглая сенсорная панель и кнопки управления информационно-развлекательной системой. Ее широкий экран встроен справа от панели приборов.

Genesis GV80 построен на той же заднеприводной платформе, которая используется при создании седана G80 следующего поколения. Обе модели будут иметь много общих узлов и агрегатов, включая мощный двигатель V6, гибридную силовую установку и систему полного привода.

Ожидается, что Genesis GV80 будет представлен в начале 2020 года. Тогда же стартуют и продажи новинки, которая станет конкурентом таким автомобилям, как Audi Q7, BMW X5, Mercedes-Benz GLE и Volvo XC90. Начальная стоимость первого кроссовера Genesis должна составить около 3,5 млн рублей.

Новый Genesis — первые фото серийного кроссовера Первый кроссовер Genesis GV80 сфотографировали снаружи и внутри. Без камуфляжа! Новый Genesis — первые фото серийного кроссовера

К продажам готовится и более скромный кроссовер Genesis — GV70, фото которого вы найдете здесь.

Фото: Instagram