Запись нарушения ПДД сразу попадет «куда надо»

МВД работает над приложением для фиксации нарушений правил дорожного движения, которое позволит без проволочек отправлять информацию в ведомство.

Идея создания единого федерального сервиса, позволяющего гражданам фиксировать нарушения ПДД и тут же отправлять их в МВД, обсуждается давно. И вот благодаря запросу депутата законодательного собрания Ленобласти Владимира Петрова в ГИБДД выяснилось, что МВД и Минкомсвязи уже «прорабатывают возможность» создания такого сервиса, сообщает РИА Новости.

При этом в ответе МВД говорится, что эта идея может быть реализована только после внесения изменений в законодательство, которые бы позволяли привлекать к ответственности владельцев автомобилей, если нарушения были зафиксированы на фото- или видеокамеру и отправлены на Единый портал госуслуг. Таким образом сообщивший отвечает за присланную им информацию как зарегистрированный пользователь.

Владимир Петров ранее предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву разработать систему вознаграждения водителей, которые стали свидетелями грубых нарушений правил дорожного движения и не прошли мимо, а предупредили ведомство.

Как вариант, он предложил направлять часть штрафа за это нарушение на погашение транспортного или иного налога заявителя. Хотя есть те, кто скептически отнесся к этой инициативе, ведь не исключено, что для некоторых фиксация нарушений может стать целью, чтобы получить заветный бонус.

Среди других предлагаемых нововведений также интересно приложение для пешеходов. Оно предупредит уткнувшихся в гаджеты людей о приближающихся автомобилях или иных опасностях. Приложение может стать обязательным программным обеспечением для смартфонов.

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