Мифы о «прикуривании» развенчал эксперт «За рулем»

Электроника автомобилей меняется, усложняясь, и сегодня советы 10-летней давности, которые когда-то работали, не годятся, но продолжают жить.

Материалы по теме Не давайте так «прикурить» другой машине! 8 традиционных ошибок

Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин заявляет, что от современного автомобиля можно «прикуривать», но при этом нужно помнить о некоторых особенностях его электроники, которая по уровню своей сложности не идет ни в какое сравнение с электроникой машин 10-летней давности.

Изучив руководства к самым популярным моделям и сделав запросы техническим специалистам официальных представительств нескольких марок в России, эксперт выявил новые технические тенденции и определил опасности, которые несет «прикуривание».

В статье, посвященной проблеме, Михаил Колодочкин также предупреждает, что работа современной автоэлектроники может быть нарушена даже простым сбросом аккумуляторных клемм, чем совсем недавно устранялись в полевых условиях возникающие ошибки.

Также в своем исследовании эксперт приводит те советы по «прикуриванию», которые, несмотря на свой возраст, все еще не потеряли актуальность. Их соблюдение избавит автомобилистов от многих нежелательных проблем.

Ознакомиться с исследованием Михаила Колодочкина можно здесь.

Фото: BMW