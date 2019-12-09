Сегодня, в 11:12 Вот хорошее дело: договоры купли-продажи будут электронными уже в 2020-м Эксперты по безопасности предупреждают о необходимости продумать защиту новой системы от мошенников.
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Уже в 2020 году договоры купли-продажи автомобилей станут электронными. Над новым сервисом работают специалисты Минкомсвязи и МВД.
С появлением электронных договоров, которые сначала будут доступны для физических лиц, продавцу и покупателю не нужно будет заполнять документ, в котором нередко допускаются ошибки, — все данные заносятся в договор автоматически через портал госуслуг. Затем участникам сделки нужно будет лишь приехать в отделение ГИБДД для проведения регистрационных действий.
По словам заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина, благодаря нововведению покупатель получит возможность ознакомиться с историей автомобиля: сколько у него было владельцев, не наложен ли на ТС арест, не состоит ли машина в розыске и так далее. Затем автоматически составляется договор купли-продажи, заверяемый электронными подписями.
«На основе договора автоматически формируются черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим, — приводит „Коммерсантъ“ объяснение Паршина.- Сведения о ДКП будут отображаться в личном кабинете на портале госуслуг».
Перевести договоры купли-продажи в электронный вид позволяет постановление правительства № 1467, вступившее в силу 27 ноября 2019 года. В нем говорится о возможности проводить на портале госуслуг «юридически значимые действия, в том числе сделки, путем создания электронных документов».
«Но вопрос — в реализации. Ведь заключение сделки купли-продажи предполагает передачу или перевод денег за автомобиль. Этот момент должен фиксироваться в ДКП, чтобы избежать случаев мошенничества,- говорит управляющий директор АО „Электронный паспорт“ Борис Ионов. — Кроме того, продавец и покупатель могут находиться вообще в разных городах». Фото: depositphotos .com
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