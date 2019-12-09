Сегодня, в 12:51 Выявлено 36 750 различных стилей вождения. Найдете свой? Опрошенные женщины чаще, чем мужчины, описывали свою манеру вождения как нервную.
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Результаты исследования, которое провел корейский производитель
Hyundai, удивили многих. 2000 автомобилистов спрашивали об их отношении к стилям вождения, транспортным средствам на альтернативном топливе и электромобилям, выяснилось, что существует 36 750 стилей вождения.
В ходе исследования были определены пять основных характеристик стиля вождения и количество людей, приписывающих себе ту или иную манеру вождения:
уверенный — 28%; размеренный — 24%; спокойный — 19%; нервный — 7%; агрессивный — 7%.
Согласно исследованию, мужчины более склонны характеризовать свой стиль вождения как уверенный — 31%. Того же мнения о себе и 25% женщин. Между тем, опрошенные женщины чаще, чем мужчины, описывали свою манеру вождения как нервную.
92% опрошенных заявили, что никогда не кричат на других водителей. 42% — пропускают общественный транспорт. 37% всегда благодарят других водителей на дороге, а 25% признались, что ускоряются на желтый сигнал светофора, чтобы успеть проехать перекресток до того, как загорится красный свет.
Опрос также показал, что водители автомобилей на альтернативном топливе чаще считают себя спокойными — 21% опрошенных против 19% среди водителей машин с двигателями внутреннего сгорания. В компании Hyundai также разработали тест, чтобы проанализировать основные параметры вождения у людей, управляющих автомобилями с двигателями на альтернативном топливе. Во время него отслеживаются движения зрачка, идет распознавание выражения лица, измеряются частота пульса и плавность нажатия на педали, а также манера руления. Результаты этого теста в будущем сравнят с результатами аналогичного теста среди водителей машин с двигателями внутреннего сгорания.
«Есть много вещей, которые влияют на стиль вождения: навыки, а также уверенность в себе, опыт и даже музыка, которую водители слушают до поездки или во время нее, — говорит инструктор по вождению Гэри Лэмб. — За 25 лет работы инструктором по вождению я наблюдал все эти аспекты. Теперь интересно то, как автомобили на альтернативном топливе влияют на наш стиль вождения: в 2040 году, когда в городах останутся только автомобили с нулевым уровнем выбросов. Меня интересует, как изменится наша манера вождения. Надеюсь, она станет лучше». Фото: Vladimir Proskurovskiy / Unsplash
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