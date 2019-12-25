Чиновников хотят пересадить на такси. Будет ли экономия? — журнал За рулем

Чиновников хотят пересадить на такси. Будет ли экономия?

Вместо закупки и обслуживания автомобилей предлагается использовать агрегаторы такси. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

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На бюджетной комиссии правительства по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов рассматривался вопрос использования агрегаторов такси для обеспечения автотранспортом чиновников, рассказал Силуанов. Он отметил, что Минфин добивается этого уже около двух лет. Но раньше услуги такси стоили дороже, и экономии бы не получилось. В качестве эксперимента на такси даже пересаживали чиновников самого Минфина. Сейчас рынок извоза стал более демократичным, цены на услугу упали, и этот вариант стали рассматривать снова.

Глава «Синих ведерок» Петр Шкуматов отметил, что многие госучреждения уже перешли на такую схему и отказались от закупки автомобилей. Активист считает, что непрофильные функции, которые «сжирают время», всегда лучше выносить на аутсорсинг.

Фото: depositphotos.com

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