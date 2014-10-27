Государство вернет российским концернам денег больше, чем иностранным

Минпромторг представил концепцию предоставления промышленных субсидий, которая фактически компенсирует утильсбор локализованным концернам и обеспечивает рентабельность производств.

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По новой схеме предоставления госсубсидий (вводились как компенсация утильсбора) получается, что до 2025 года автомобили российских концернов получат полные компенсации даже с текущей локализацией. Иностранные концерны потеряют часть средств уже со следующего года.

В 2020 году 50% компенсаций будет выплачиваться только за наличие СПИК, остальная часть — в соответствии с фактической локализацией (считается по балльной системе). С 2021 года 75% компенсаций будут выплачиваться по фактической локализации, с 2022 года — 100%. Расчет баллов будет идти на каждый выпускаемый автомобиль — в электронном ПТС будет записано число баллов на каждый автомобиль, а Минпромторг сможет выборочно провести проверку.

Сначала заявили, что для получения 100% компенсации нужно набрать 4 тыс. баллов. Теперь планку снизили — для полной компенсации в 2020–2021 годах в легковом сегменте нужно набрать 1,5 тыс. баллов, к 2022 году- 2 тыс. баллов, 2,6 тыс. — в 2023 году и 3,7 тыс. — в 2025–2026 годах. Сварка и окраска (минимальные условия, на которых заключались СПИК в легковом сегменте) приносят автопроизводителям всего 900 баллов, пишет «Коммерсант».

Так, Lada Vesta с коробкой-автоматом уже набирает 3,3 тыс. баллов, а Hyundai Solaris — 1,4 тыс. баллов. К 2028 году в легковом сегменте нужно набрать 5,4 тыс. баллов.

Складывается ситуация, когда у российских производств все будет в порядке, а иностранные концерны начнут терять часть компенсации уже с 2020 года, причем с каждым годом ущерб будет становиться все больше, потому что сначала часть денег будет гарантирована наличием СПИК.

Между тем специнвестконтракты иностранные концерны и подписывали с российским правительством ради того, чтобы получать промышленные субсидии на 200 млрд руб. в год. Договоренности сохранялись до тех пор, пока Владимир Путин не посетил КАМАЗ, после чего позиция резко изменилась.

Новая схема иностранным игрокам невыгодна. В Тойоте отмечают, что это стало неприятным сюрпризом и может изменить ведение бизнеса в России. На первых порах не избежать повышения цен, в дальнейшем это повлияет на локальное производство. Продолжая эту мысль, эксперты говорят, что изменение правил по ходу игры приведет к сокращению модельных рядов за счет менее локализованных моделей.

На АВТОВАЗе поддерживают дифференциацию в зависимости от существующей локализации, а в Ниссане говорят, что ужесточение требований к локализации заставит производителей отменить или существенно отсрочить запуск новых моделей на рынке.

Последний СПИК с Минпромторгом заключил китайский Haval.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС