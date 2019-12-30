Боярский продолжает парковаться как хочет

В Сети появились снимки неправильно припаркованного автомобиля, за рулем которого находится артист.

В октябре этого года Михаил Боярский уже попадался на неправильной парковке на Невском проспекте Санкт-Петербурга. Тогда он поставил автомобиль на полосе встречного движения. Вину артист долго не хотел признавать, но в итоге сообщил журналистам, что за рулем того автомобиля находился именно он. Сумма штрафа составила 8 тыс. рублей. Теперь ситуация повторилась.

Mercedes—Benz Михаила Боярского с человеком за рулем, очень похожим на Михаила Боярского, нарушил правила парковки в стиле Михаила Боярского, который в народе уже успели прозвать «мушкетерским». На фотографии автомобиль стоит на выезде из двора, создавая помеху другим участникам дорожного движения. Снимок, судя по всему, был сделан в тот момент, когда мужчина за рулем завел автомобиль, чтобы начать движение.

Напомним, что всего несколько дней назад, 26 декабря 2019 года, Михаил Боярский отпраздновал 70-летний юбилей.

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Фото: Анатолий Медведь/ТАСС, t.me/Megapolisonline