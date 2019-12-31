С чего вскоре начнется путь на МКС для американских астронавтов — с поездки в особом автобусе Airstream Astrovan II.

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Первый Airstream Astrovan играл важную роль в эпоху космических челноков. Похожий на серебряную пулю, он привозил космонавтов на стартовую площадку Космического центра Кеннеди. Затем, когда в 2011 году программу свернули и начали пользоваться услугами России по доставке людей в космос на борту кораблей «Союз», был забыт и специальный автобус для космонавтов.

Тепреь Airstream Astrovan возвращается и готов перевозить участников полета к космическому кораблю Boeing CST-100 Starliner, который, в свою очередь, доставит их на Международную космическую станцию. В декабре 2019 года Boeing провалил испытательный полет к МКС — капсула Starliner не вышла на заданную орбиту. Но вскоре недочет устранят, и американские космонавты будут летать на орбиту, не прибегая к услугам Роскосмоса.

Теперь, когда США почти готовы вновь отправлять людей на орбиту самостоятельно, разработали и Astrovan II, который отличается особенным салоном, рассчитанным на шестерых космонавтов в скафандрах.

Astrovan II будет перевозить астронавтов к стартовой площадке на мысе Канаверал во Флориде. Это около 14,5 км. Внешне Astrovan II выглядит как кемпер, на его борту изображен космический корабль CST-100 Starliner.

Внутри Astrovan II с комфортом размещаются до шести космонавтов, кресла которых стоят вдоль стен, что оставляет большую открытую площадку в центре салона. Каждое кресло имеет доступ к 110-вольтовой розетке и USB-портам, а на задней стене висит большой экран.

Тем временем Toyota занята разработкой вездехода для Луны и Марса.

Фото: Airstream