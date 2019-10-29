Вчера, в 15:53 Новая, антарктическая спецверсия УАЗ Патриот: чисто белая! Лимитированная серия появится в продаже уже в ближайшие месяц-два.
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«За рулем» стало известно, что Ульяновский автозавод готовит к выводу на рынок лимитированную серию УАЗа Патриот, приуроченную к 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева в 1820 году.
В список оснащения новинки войдут обогрев руля, ветрового стекла, передних и задних кресел, а также дополнительный отопитель салона. Эти автомобили будут исключительно белого цвета, опознать спецсерию можно будет по шильдикам с указанием версии и особым стилистическим элементам. Например, темным дискам и массивному экспедиционному багажнику с лестницей, сообщает источник с завода.
Судя по описанию, ориентирован внедорожник на активных путешественников. Известно также, что базируется спецверсия на средней по цене комплектации (какой точно, пока неизвестно) и будет сопоставимой по цене, но в комплексе добавленный функционал обойдется дешевле, чем если заказывать опции по отдельности.
Фотографии автомобиля в новой версии, к сожалению, пока нет. Но от этой машины спецверсия будет отличаться багажником с лестницей на крыше, шильдиками, декором салона, колесами (будут черные диски и другая резина) и отсутствием лебедки.
Фотографии автомобиля в новой версии, к сожалению, пока нет. Но от этой машины спецверсия будет отличаться багажником с лестницей на крыше, шильдиками, декором салона, колесами (будут черные диски и другая резина) и отсутствием лебедки.
Более подробная информация и цены на автомобили спецверсии появятся ближе к старту продаж.
Фото: УАЗ
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