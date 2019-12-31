Патруль для коал: молодые парни спасают животных от огня

Лесные пожары в Австралии продолжаются, и из-за них с сентября уже погибло более 500 миллионов животных. Особенно сильно пострадала популяция коалы.

Тем не менее ситуация в Австралии показала, что люди всегда готовы подняться и помочь тем, кому сложнее. Двоюродные братья 19-летний Мика и 18-летний Калеб прославились на всю страну — они объезжают остров Кенгуру (третий по величине остров Австралии), сажают коал в машину и спасают их от гибели.

Огонь разрушил большую часть среды обитания коал, но поскольку основной источник их пищи — побеги и листья эвкалипта, они быстро прорастут и природа восстановится. Сейчас же нужно кормить и спасать тех животных, что остались. Местные жители в разгар стихийного бедствия трудятся без отдыха, чтобы помочь беззащитным.

По оценкам университета в Сиднее, в результате пожаров с сентября погибло около 500 миллионов животных, масштаб бедствия до конца еще не оценен. Среди сгоревших в огне — вомбаты, коалы, крокодилы, утконосы. Некоторые виды находятся под угрозой исчезновения. Австралийские экологи не уверены, что экосистема и биосфера страны смогут восстановиться после таких массовых пожаров.

Тем временем Сэм Митчелл, совладелец парка дикой природы острова Кенгуру, рассказал Guardian, что люди доставляют им раненых животных, в том числе уже прибыло около 50 коал. К сожалению, почти треть из них пришлось усыпить: слишком много ожогов было на лапках, когти полностью оплавились.

Накануне католического Рождества водитель автобуса помогла двум заблудившимся псам вернуться домой.



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