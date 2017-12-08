Отзывают кроссоверы Mazda CX-9: что-то не то с шинами — журнал За рулем

Отзывают кроссоверы Mazda CX-9: что-то не то с шинами

Всего под отзыв попали 22 автомобиля.

Mazda CX-9
Mazda CX-9

Mazda > CX-9

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Росстандарт информирует об отзыве на нашем рынке 22 автомобилей Mazda CX-9, произведенных с 9 по 14 мая 2019 года, VIN-коды этих машин можно найти на сайте ведомства в разделе «Документы».

Причина отзыва — протектор шин, установленных на заводе-изготовителе автомобиля, может частично отслоиться от каркаса. Произошло это потому, что во время производства покрышек специальная резиновая смесь, применяемая при изготовлении экспериментальных образцов, случайно попала в смесь, используемую для производства серийной продукции, что снизило прочность протектора шин.

Дилеры уведомят владельцев попадающих под отзыв автомобилей о необходимости заехать на сервис для замены шин на новые.

Владельцы кроссоверов Mazda CX-9 могут и не дожидаясь приглашения удостовериться, попадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта.

Кроме того, узнать об отзывной кампании теперь можно и на сайте Auto.ru, информация куда также поступает из Росстандарта.

Замена бракованных шин на исправные абсолютно бесплатна для автовладельцев.

Фото: depositphotos.com

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Отзывы о Mazda CX-9 (1)

Mazda 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Легковая управляемость, мощность, великолепный полный привод (для снега и льда, по грязи не езжу), комфорт, очень умеренный расход топлива (11.7 л в смешанном цикле, но без пробок), эргономика, она просто красивая!

Недостатки:

Багажник низковат из-за сильно скошенного заднего стекла.

Комментарий:

Машина, может быть, и не самая практичная в своем классе. Зато точно самая стильная и дарит массу удовольствия от вождения в любом стиле.

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