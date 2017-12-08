Отзывают кроссоверы Mazda CX-9: что-то не то с шинами

Всего под отзыв попали 22 автомобиля.

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Росстандарт информирует об отзыве на нашем рынке 22 автомобилей Mazda CX-9, произведенных с 9 по 14 мая 2019 года, VIN-коды этих машин можно найти на сайте ведомства в разделе «Документы».

Причина отзыва — протектор шин, установленных на заводе-изготовителе автомобиля, может частично отслоиться от каркаса. Произошло это потому, что во время производства покрышек специальная резиновая смесь, применяемая при изготовлении экспериментальных образцов, случайно попала в смесь, используемую для производства серийной продукции, что снизило прочность протектора шин.

Дилеры уведомят владельцев попадающих под отзыв автомобилей о необходимости заехать на сервис для замены шин на новые.

Владельцы кроссоверов Mazda CX-9 могут и не дожидаясь приглашения удостовериться, попадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта.

Кроме того, узнать об отзывной кампании теперь можно и на сайте Auto.ru, информация куда также поступает из Росстандарта.

Замена бракованных шин на исправные абсолютно бесплатна для автовладельцев.

Летом прошлого года под отзыв попали кроссоверы Mazda CX-5 — в них могла некорректно сработать подушка безопасности.



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