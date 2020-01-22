Mitsubishi не оставит Pajero Sport без дизеля

Компания озвучила свои планы в России на 2020 год — ожидается появление в продаже двух новинок.

Но прошедшей пресс-конференции компания Mitsubishi рассказала не только о том, чего она ждет от российского рынка в 2020 году, но и о том, чего нам ждать от нее.

Согласно заявлению президента и главного исполнительного директора ООО «ММС Рус» Осаму Иваба, весной этого года, а точнее в апреле, то есть через пару месяцев, в дилерских центрах появится обновленный кроссовер ASX. Автомобиль получил не только обновленную и более современную внешность, но и ряд технических доработок.

В конце года в продажу поступит и обновленный внедорожник Pajero Sport, бензиновая версия которого получила на днях Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), дающего разрешение на продажу автомобиля на территории РФ. Отсутствие ОТТС на турбодизельную версию внедорожника расстроило автомобилистов, но на конференции Осаму Иваба рассказал, что продаваться у нас будут не только бензиновые, но и дизельные варианты автомобиля, которые пользуются особой популярностью. Следовательно, в скором времени в базе Росстандарта появится ОТТС и на турбодизельный Mitsubishi Pajero Sport.

Также на конференции было объявлено, что в 2019 году компания продала в России 39 938 автомобилей. Данный показатель на 12% ниже прошлогоднего, но обновление двух моделей должно исправить ситуацию.

Mitsubishi решила возродить легендарную модель — внедорожный минивэн Delica.

Фото: ООО «ММС Рус»