На Токийском автосалоне Mitsubishi покажет не меньше семи новых, обновленных и улучшенных моделей.

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Mitsubishi только что анонсировала модели, которые будут представлены на Токийском автосалоне 2020, который пройдет в конференц-центре Makuhari Messe с 10 по 12 января. Японский производитель выставит не менее семи автомобилей, среди которых Outlander PHEV и Delica D:5.

Новый Delica D:5 — это кроссвэн, оснащеный 2,2-литровым дизельным двигателем и системой полного привода. В Токио будут представлены две его концептуальные версии. Первая — это автомобиль с современной фамильной внешностью Mitsubishi, а вторая — ретро вариант от японского телевизионного продюсера и критика Терри Ито.

Другой звездой стенда Mitsubishi в Токио станет Outlander PHEV NERV. По сути это серийный Outlander PHEV, но оснащенный для оказания помощи людям во время бедствий. Он имеет особый обвес, вездеходные шины Toyo Open Country R/T и спутниковую антенну KYMETA u7 спутникового Интернета.

Mitsubishi Delica от Терри Ито

Mitsubishi также представит концепт Mitsubishi eK Cross Wild Beast со стильным багажником на крыше и уникальным обвесом и Eclipse Cross Weekend Explore с особой подвеской с беспроводным контролем уровня высоты.

Mitsubishi eK Cross Wild Beast

Можно предположить, что некоторые из представленных на выставляемых автомобилях компонентов, скоро будут доступны в качестве дополнительного оборудования серийных автомобилей.

Премьера возрожденной Mitsubishi Delica: через две недели На Токийском автосалоне Mitsubishi покажет не меньше семи новых, обновленных и улучшенных моделей. Премьера возрожденной Mitsubishi Delica: через две недели

В модельном ряду Mitsubishi скоро появится новый кроссовер — Xpander Cross.

Фото: Mitsubishi