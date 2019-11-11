Новая комплектация Лады Весты — Comfort Winter — журнал За рулем

Новая комплектация Лады Весты — Comfort Winter

АВТОВАЗ обновил прайс-листы модели.

LADA Vesta
LADA Vesta

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Новую комплектацию Comfort Winter (она заменила предыдущую Comfort Image) получили седан, кросс-седан, SW и SW Cross. В эту комплектацию будет входить то же оборудование, что и ранее в Comfort Image, плюс отделка руля кожей и обогрев рулевого колеса. Ранее этот функционал был доступен только в версиях Luxe и Exclusive, обратило внимание издание Лада.Онлайн. Доплата за оборудование составила 13 тысяч рублей.

За седан с мотором 1,6 литра мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механикой в этой комплектации попросят от 733 900 руб. (без учета скидок), за кросс-седан — 797 900 руб., за универсал — 770 900 руб., а за кроссовое исполнение универсала — 834 900 рублей.

Аналогичные функции с тем же увеличением в цене появились в комплектации Comfort Multimedia.

Среди других изменений — седан Cross в комплектации Luxe подешевел на 13 000 рублей (с 914 900 до 901 900 руб.), хотя оснащение автомобиля осталось тем же.

Фото: «За рулем»

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Отзывы о LADA Vesta (26)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

2019 год выпуска

Недостатки:

маты нельзя употреблять, потому недостатков нет.

Комментарий:

менее месяца владения менее 1000 км. пробега. Застучал мотор. Ждем заключение завода.

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