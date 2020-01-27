Дилеры пока не могут регистрировать машины в салонах

Хотя это и прописано в законе о регистрации транспортных средств, вступившем в силу с начала этого года.

С 1 января 2020 года вступил в силу закон «О государственной регистрации транспортных средств» и сразу же вызвал массу вопросов. Одним из ожидаемых нововведений была возможность при покупке новой машины регистрировать ее сразу в автосалоне.

Предполагалось, что услугу будут предоставлять компании, вошедшие в реестр «специализированных организаций». Но пока таких организаций нет, при этом на рассмотрении в ГИБДД находится 10 заявок от компаний Московской, Ярославской областей и Красноярского края. Рассмотрение заявки занимает пять дней, две организации получили отказ из-за неполного комплекта документов, пишет «Коммерсантъ».

Первые компании начнут работу в лучшем случае в феврале. Дилеры будут передавать документы и фотографии машины в ГИБДД через портал госуслуг, ответственные сотрудники забирать из подразделения СТС и номера для передачи автовладельцу. Оформление должно занимать не более двух дней.

В дилерской среде говорят, что процедура получения статуса пока неясна, и, скорее всего, отладка бизнес-процессов потребует времени. Некоторые даже сомневаются, что услуга с экономической точки зрения будет для дилеров выгодна. Ведь в штате теперь должен быть специальный сотрудник для осмотра машин, к нему предъявляются определенные требования (приказ МВД №403), он должен пройти обучение в специальном учебном центре, чтобы подтвердить квалификацию. У него должен быть сертификат, а организаций, которые выдают эти сертификаты, пока четыре по всей России. При этом за услугу регистрации автомобиля компании не имеют права брать с автовладельца больше 500 рублей.

Президент ассоциации автодилеров РОАД Олег Мосеев ранее отмечал, что разговаривать на эту тему преждевременно, на рынке присутствует растерянность, и клиентам нужно регистрировать автомобили либо самостоятельно, либо как раньше, выдавая доверенность сотруднику дилерского центра.

Источник издания отмечает, что трудности возникли из-за того, что в законе не описали переходный период — все документы и требования вступили в силу сразу.

Фото: depositphotos.com