Дилеры хотят, но не могут: регистрация машин откладывается

С 1 января автопродавцы могут по упрощенной схеме ставить машины своих клиентов на учет, но делать это не спешат.

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Для того чтобы дилеры могли оказывать услугу постановки автомобиля на учет, они должны быть включены в отдельный реестр. Специальный сотрудник автоцентра осмотрит автомобиль, а результаты проверки передадут в ГИБДД через портал госуслуг.

Но в Ассоциации автомобильных дилеров говорят, что до сих пор неясно, как попасть в этот реестр, на официальное обращение в ГИБДД с просьбой разъяснить порядок аккредитации и работы ответ пока не получен.

Зарегистрировать автомобиль в дилерском центре покупатели могли и раньше, правда, стоило это 10–20 тыс. рублей. Пользовались такой услугой редко из-за высокой цены, а она складывалась из трудозатрат — новому владельцу нужно было оформить доверенность на представителя дилерского центра, на эвакуаторе автомобиль транспортировали до отделения ГИБДД, ставили на учет и получали номера.

Нынешняя процедура регистрации обойдется в гораздо более скромную сумму — 500 рублей, и ожидается, что желающих получить такую услугу будет немало. И в интересах дилеров ее предлагать, ведь она станет конкурентным преимуществом.

Пока же нужно наладить связь дилера с регистрирующими органами, пишет «Коммерсантъ». Упростить процедуру регистрации автомобиля в дилерских центрах хотели еще летом 2019 года, но Госдума перенесла дату на 1 января этого года, чтобы дать МВД время подготовиться к реализации проекта.

В этом году конкурентная борьба за покупателей у дилеров обострится — по первым прикидкам РОАД, в 2020-м продажи автомобилей в России сократятся на 8%, уточненный прогноз Ассоциация автомобильных дилеров представит завтра на пресс-конференции. Комитет автопроизводителей АЕБ дал более сдержанный прогноз — минус 2,1% к 2019 году.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»