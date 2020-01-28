Шок-рентген: что бывает при аварии с теми, кто любит забрасывать ноги на панель

Опубликованный рентгеновский снимок показывает страшную травму, которая изменит жизнь получившего ее человека. Помните: закидывать ноги к стеклу очень опасно!

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Все знают, что ехать в автомобиле закинув ноги на центральную консоль или бардачок, к самому ветровому стеклу, очень опасно, но делать это почему-то стало очень модным. Между тем, травмы, которые получает столь беспечный пассажир при столкновении, могут быть серьезными. Даже незначительная авария, при которой раскрываются подушки безопасности, может иметь тяжелые последствия — инвалидность на всю жизнь. Если вы не можете убедить человека перестать закидывать ноги на бардачок, покажите ему данный рентгеновский снимок. А лучше просто не возите таких лихих седоков.

На рентгеновском снимке, ставшем одним из самых просматриваемых в Сети, показаны последствия автомобильной аварии, во время которой ноги молодой девушки из Уэльса были закинуты на бардачок. Одно бедро сломано, другое вышло из сустава и отошло далеко от того места, где оно должно быть.

Например, в 2015 году Аудра Татум из Чикамауга (штат Джорджия, США) стала инвалидом после пустяковой аварии, в которой другие люди получили лишь синяки и ушибы. Она ехала с закинутыми вверх ногами, а раскрывшаяся подушка безопасности отбросила ее ногу ей же в лицо. В результате у девушки были сломаны нос, бедро и лодыжка в четырех местах.

Пожарная служба штата Теннесси опубликовала несколько лет назад на Facebook постер, в котором говорится следующее:

«Подушки безопасности раскрываются со скоростью от 160 до 350 км/ч. Если вы едете с ногами на приборной панели и попали в аварию, то подушка безопасности может вбить ваши колени в глазницы».

Итак: пристегнитесь ремнем безопасности, сядьте прямо, ноги поставьте на пол перед собой. В этом случае автомобиль защитит вас лучше всего.

Подушки безопасности таят в себе угрозу не только для беспечных пассажиров: Росстандарт предупреждает о 1,5 млн дефектных подушек безопасности, установленных в автомобилях для российского рынка.

Фото: depositphotos.com, Twitter