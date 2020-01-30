Castrol приготовила для Renault особое масло

Новая формула была разработана специально для моторов Renault, пока компании сотрудничали в рамках Формулы-1.

Материалы по теме 7 каверзных вопросов про моторное масло (и 7 ответов)

В рамках долгосрочного глобального сотрудничества, которое началось 1 января 2020 года и продлится минимум до конца 2024 года, компания Castrol будет поставлять масла для автомобилей Renault.

На масла Castrol переходят все сервисные центры французского производителя. В том числе и в России — соответствующий локальный договор, являющийся продолжением глобального соглашения, уже подписан.

В ходе сотрудничества Группы Renault, BP и Castrol, начавшегося еще в 2017 году, но только в рамках гонок Формула-1, для французских автомобилей было разработано особое масло, учитывающее характеристики двигателей, и сплавы, из которых отлиты и выточены их детали.

Новая линейка продуктов получила название Renault-Castrol GTX. Это полностью синтетические масла, при разработке которых особое внимание уделялось защите поверхностей деталей в различных условиях эксплуатации и их очистке. Эти два аспекта позволяют продлить ресурс моторов Renault.

В линейке масел присутствует и премиальное — Castrol EDGE с усиленными защитными свойствами благодаря технологии Fluid TITANIUM. Как и Renault-Castrol GTX, это масло производится на заводах Бельгии и Германии и прошло 22 теста на соответствие стандартам ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей).