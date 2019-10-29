Ликсутов призвал штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

Заммэра Москвы обосновывает это тем, что, например, в Москве более 50% смертных случаев на дорогах происходят из-за превышения скорости.

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Штрафовать автомобилистов следует за превышение скорости не на 20 км/ч, а на 10 км/ч, и это будет способствовать снижению смертности на дорогах, считает руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.

«Мы, поговорив с экспертами, ведущими научными организациями, такими как университет МАДИ, Высшая школа экономики, понимаем следующее, что если мы хотим кардинально снизить смертность на дороге, то в городах, конечно, неадминистрированный порог должен быть не выше 10 км/ч. Почему? Потому что, если брать ситуацию в Москве, более 50% смертности на дорогах — из-за превышения скорости», — сказал Ликсутов в интервью «Россия24».

За городом этот порог может остаться и 20 километров в час. Если порог будет снижен, то это позволит на 30–40% снизить смертность в мегаполисах.

Данный вопрос пока только обсуждается, решение за Федеральным правительством и Госдумой, московские власти здесь выступают скорее как эксперты, и с учетом указа президента о снижении смертности к 2024 году в три раза другого кардинального способа снизить крайне высокую смертность без снижения администрируемого порога скорости, на взгляд экспертов, нет, отметил заммэра.

Он понимает негативное отношение к этому автомобилистов, но это вынужденная мера, за этим стоят человеческие жизни, в том числе детские, поэтому отнестись к этому нужно серьезно.

Все цивилизованные мегаполисы пришли к этому десятилетия назад, и мы от этого никуда не денемся, вопрос лишь времени, считает Ликсутов.

Каким образом можно, не возмутив общественность, снизить порог скорости, рассуждает наш автор.



Фото: ИТАР-ТАСС/MAGPHOTO/Максим Симон