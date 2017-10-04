Тысячи водителей никогда не ездили в темноте — исследование — журнал За рулем

Тысячи водителей никогда не ездили в темноте — исследование

Среди новичков, недавно получивших водительские права, большинство никогда не ездили в ночное время суток по неосвещенным дорогам.

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Согласно новым данным, опубликованным правительством Великобритании, около 100 тысяч кандидатов в водители во время подготовки не практиковали вождение в темное время суток. Более того, тысячи начинающих водителей впоследствии никогда не ездили ночью, о чем говорят данные Агентства по стандартам вождения и транспортным средствам (DVSA) страны.

При этом, согласно статистике аварий, 35% ДТП с участием водителей с небольшим стажем происходят ночью.

DVSA провело опрос 17 тысяч учащихся и начинающих водителей, в ходе которого выяснилось, что 17,5% респондентов не имеют опыта вождения ночью, еще 22% заявили, что ездили в темноте менее двух часов, прежде чем сдавать экзамен на права.

Примерно 610 тысяч водителей в возрасте от 17 до 24 лет сдали экзамен по вождению в Великобритании в период с октября 2018 года по октябрь 2019 года. То есть, беря проценты, выявленные в ходе опросов, из них 106 тысяч человек никогда не ездили ночью.

В настоящее время DVSA рекомендует учащимся автошкол и начинающим водителям брать уроки управления автомобилем в темноте, а также практиковаться в вождении ночью с опытными водителями.

«Определение опасностей в условиях ограниченной видимости — навык, основанный на опыте. Чем больше времени ученик тренируется в различных условиях, тем лучше он подготовлен к самостоятельному вождению», — заявил главный экзаменатор по вождению в DVSA Марк Винн.

Советы DVSA по вождению в темное время суток:

  • Следите за скоростью. Вы не можете видеть ночью так же далеко, как днем, поэтому опасные участки можно заметить слишком поздно.
  • Убедитесь, что ваш тормозной путь не превысит дальность свечения фар вашего автомобиля.
  • Обгоняйте только в том случае, если вы видите достаточно далеко для этого.
  • Держите ветровое стекло в идеальной чистоте.
  • Используйте дальний свет на неосвещенных дорогах, но выключайте его, как только видите встречный транспорт и в конце подъемов.
  • Вождение в уставшем состоянии значительно увеличивает риск аварии. Не отправляйтесь в поездку, если вы устали.

В России, скорее всего, процент водителей и учащихся автошкол, никогда не ездивших в темноте, гораздо ниже вследствие отсутствия освещения на большинстве дорог. Результаты опроса «За рулем» вы найдете ниже на этой странице.

  • Стало известно, почему водители автомобилей немецких премиальных брендов столь нетерпимы к другим водителям и отличаются наплевательским поведением на дороге.

Фото: Eugene Triguba / Unsplash

Есть ли у вас опыт езды ночью по неосвещенным дорогам?

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