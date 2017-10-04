Среди новичков, недавно получивших водительские права, большинство никогда не ездили в ночное время суток по неосвещенным дорогам.

Согласно новым данным, опубликованным правительством Великобритании, около 100 тысяч кандидатов в водители во время подготовки не практиковали вождение в темное время суток. Более того, тысячи начинающих водителей впоследствии никогда не ездили ночью, о чем говорят данные Агентства по стандартам вождения и транспортным средствам (DVSA) страны.

При этом, согласно статистике аварий, 35% ДТП с участием водителей с небольшим стажем происходят ночью.

DVSA провело опрос 17 тысяч учащихся и начинающих водителей, в ходе которого выяснилось, что 17,5% респондентов не имеют опыта вождения ночью, еще 22% заявили, что ездили в темноте менее двух часов, прежде чем сдавать экзамен на права.

Примерно 610 тысяч водителей в возрасте от 17 до 24 лет сдали экзамен по вождению в Великобритании в период с октября 2018 года по октябрь 2019 года. То есть, беря проценты, выявленные в ходе опросов, из них 106 тысяч человек никогда не ездили ночью.

В настоящее время DVSA рекомендует учащимся автошкол и начинающим водителям брать уроки управления автомобилем в темноте, а также практиковаться в вождении ночью с опытными водителями.

«Определение опасностей в условиях ограниченной видимости — навык, основанный на опыте. Чем больше времени ученик тренируется в различных условиях, тем лучше он подготовлен к самостоятельному вождению», — заявил главный экзаменатор по вождению в DVSA Марк Винн.

Советы DVSA по вождению в темное время суток:

Следите за скоростью. Вы не можете видеть ночью так же далеко, как днем, поэтому опасные участки можно заметить слишком поздно.

Убедитесь, что ваш тормозной путь не превысит дальность свечения фар вашего автомобиля.

Обгоняйте только в том случае, если вы видите достаточно далеко для этого.

Держите ветровое стекло в идеальной чистоте.

Используйте дальний свет на неосвещенных дорогах, но выключайте его, как только видите встречный транспорт и в конце подъемов.

Вождение в уставшем состоянии значительно увеличивает риск аварии. Не отправляйтесь в поездку, если вы устали.

В России, скорее всего, процент водителей и учащихся автошкол, никогда не ездивших в темноте, гораздо ниже вследствие отсутствия освещения на большинстве дорог. Результаты опроса «За рулем» вы найдете ниже на этой странице.

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Фото: Eugene Triguba / Unsplash