В ГАЗели на встречке погибли все пассажиры

Сегодня утром в ДТП с участием грузового автомобиля и ГАЗели погибли пять человек.

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Авария, в которой погибли пять человек, произошла сегодня рано утром в Тамбовской области, на границе Знаменского и Сампурского районов. На 499-м километре федеральной трассы Р-22 столкнулись фура китайской марки Foton и грузопассажирская ГАЗель с московскими номерами.

В ГАЗели находились пять человек, включая водителя. Все они погибли на месте аварии. После столкновения ГАЗель вместе с погибшими в ней людьми загорелась, но, как сообщили в местном МЧС, пожар удалось быстро потушить.

Причиной ДТП, вероятно, стал выезд ГАЗели на полосу встречного движения.

«По предварительной версии, авария произошла из-за нарушений правил дорожного движения водителем „Газели“, который выехал на полосу встречного движения», — рассказали в Управлении МВД России по Тамбовской области.

Водитель грузового автомобиля, от кабины которого почти ничего не осталось, был госпитализирован в районную больницу с травмами различной степени тяжести.

В данный момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет причины и обстоятельства, приведшие к совершению аварии и гибели пяти человек.

Дикость: из-за того что один водитель не уступил дорогу другому, завязалась драка, в которой погибли 10 человек.

Фото: Управление МВД России по Тамбовской области