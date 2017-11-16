Всего лишь не уступил дорогу: массовая драка, 10 погибших

У участников беспорядков изъято два охотничьих ружья, два пистолета и 54 бутылки с зажигательной смесью.

Вечером 7 февраля почти тысяча жителей Кордайского района Жамбылской области Казахстана оказались участниками массовой драки. В МВД республики на пресс-конференции рассказали, что причиной стал обычный дорожный конфликт: кто-то кому-то не уступил дорогу.

«Одни ехали по дороге прямо — трое, еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. Кто-то кому-то не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству на месте», — передает РИА Новости слова замминистра внутренних дел страны Алексея Калайчиди.

Информация об инциденте быстро попала в соцсети, вызвав ажиотаж среди молодежи. Бытовую ссору подстрекателям удалось перевести «в межэтническую плоскость».

Участники драки активно сопротивлялись сотрудникам полиции и применяли металлические предметы, камни и огнестрельное оружие. В массовой драке десять человек погибли и несколько десятков получили ранения, в том числе пятеро полицейских.У участников беспорядков изъято два охотничьих ружья, два пистолета и 54 бутылки с зажигательной смесью, сообщает RT. Во время беспорядков и поджогов повреждено более 30 жилых домов, 15 магазинов и 23 автомобиля.

Задержаны 50 человек, в Жамбылской области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает издание Tengrinews.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня заявил, что сейчас обстановка в районе массовой драки стабилизировалась, в ситуации тщательно разберутся, виновных в эскалации конфликта привлекут к ответственности. Начальника департамента полиции области и главу отдела полиции Кордайского района освободят от должностей за неспособность справиться в ситуацией.

Сообщается, что полицейские побоялись применять оружие, так как конфликт произошел в населенном пункте в ночное время.

В России предложили ввести знаки отличия для водителей, соблюдающих все правила дорожного движения.



Фото: AP/TASS