Правильных водителей надо награждать. Фиолетовыми номерами

С предложением ввести знаки отличия для водителей, соблюдающих все правила дорожного движения, выступил эксперт в области водительского мастерства.

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Соблюдение правил дорожного движения необходимо поощрять, в том числе выдавая им знаки отличия, считает генеральный директор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский.

Эксперт отметил важность системы мотивации, в том числе нематериальной, благодаря чему, по его мнению, водители не будут нарушать правила дорожного движения, даже если в России отменят все штрафы. Для этого должна быть выстроена целая система поощрений, состоящая из ряда аспектов.

«Во-первых, это пропаганда безопасного дорожного движения, нужна осознанность водителей. Они должны понять, почему они должны соблюдать правила. Нужно с детства обучать правильному соблюдению правил. На пропаганду должна накладываться позитивная мотивация», — приводит НСН слова Каминского.

Он отметил, что мотивация уже исходит от страховых компаний, которые предоставляют существенные скидки добропорядочным водителям.

«Можно давать фиолетовые номера, например, тем, кто не нарушает. Или наклейку на стекло. Или портрет где-то публиковать. И все сразу скажут, какой молодец! И зауважают», — предлагает эксперт.

Что могут давать знаки отличия, кроме уважения, Александр не уточнил. Это могли бы быть некие льготы по парковке или проезду, а также урезанный транспортный налог, что уже давно предлагается сделать в отношении тех, кто не нарушает ПДД.

Новый проект КоАП, который раскритиковал премьер Мишустин, предлагает бороться с нарушениями увеличенными в несколько раз штрафами.

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