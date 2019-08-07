Компания Kia озвучила технические характеристики кроссовера нового поколения и перечислила двигатели.

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После публикации фотографий Kia Sorento нового поколения компания решила опубликовать его технические характеристики. Подробности появились на официальном южнокорейском сайте компании, где модель можно будет заказать уже с завтрашнего дня (20 февраля 2020 года). Производство автомобиля начнется в марте.

По сравнению с моделью третьего поколения, новинка на 10 миллиметров длиннее (4810 мм) и имеет более длинную колесную базу, равную 2815 мм (больше на 35 мм). Высота кроссовера составляет 1700 мм вместе с рейлингами на крыше, а ширина достигает 1900 мм, что больше, чем у предшественника, на 10 мм.

Увеличенные габариты сделали салон автомобиля просторнее. Он будет предлагаться с тремя рядами сидений. При этом второй ряд может состоять из двух отдельных кресел, как у нового Mohave. Кресла третьего ряда — сдвижные и могут регулироваться, увеличивая либо пространство для ног пассажиров, либо объем багажника.

Что касается двигателей, то новый Sorento будет предлагаться в Южной Корее с гибридной силовой установкой (с нее начнутся продажи), состоящей из 1,6-литрового турбированного бензинового двигателя мощностью 177 л.с. и 265 Нм, а также электродвигателя мощностью 59 л.с. и 264 Нм. Общая мощность установки составляет 227 л.с. и 350 Нм.

Позже, как мы и предполагали, появится 2,2-литровый турбодизельный двигатель, работающий в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Двигатель SmartStream D2.2 будет развивать мощность 199 л.с., а его крутящий момент составит 440 Нм. Затем появятся несколько турбированных бензиновых двигателей, характеристики которых пока не раскрываются.

В результате использования более легких материалов Sorento четвертого поколения удалось сбросить приблизительно 80 килограммов. Новая платформа сделает «походку» кроссовера более плавной, улучшит управляемость и повысит уровень пассивной безопасности. К слову, кроссовер оснащается восемью подушками безопасности, включая подушку безопасности для коленей водителя. Кроме того, кроссовер получит систему автоматического торможения и предотвращения столкновений, которая автоматически замедляет автомобиль вплоть до полной остановки, если замечает, что водитель потерял контроль над автомобилем после первого столкновения.

Во время испытаний нового Sorento его настройки сравнивались с настройками BMW X5.

Фото: Kia