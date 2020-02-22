Краш-тест лоб в лоб: жестокое испытание двух пикапов

Пикапы кажутся крепкими и потому безопасными автомобилями, но это касается далеко не всех моделей.

Nissan NP300 в ноябре 2018 года получил от Global NCAP ноль звезд по результатам краш-тестов. Но автомобиль до сих пор выпускается на заводе в Росслине и продается в Южной Африке. По сути, эта модель является пикапом Navara первого поколения, который был разработан в 1997 году. Чтобы еще раз подчеркнуть, насколько опасен автомобиль по сравнению с нынешними грузовиками, Автомобильная ассоциация Южной Африки провела испытание автомобиля, столкнув его с пикапом Navara последнего поколения на скорости 56 км/ч.

Эксперимент наглядно продемонстрировал, насколько опасны могут быть старые разработки, появившиеся в прошлом веке и живущие до сих пор. К слову, в России тоже есть несколько подобных моделей.

Анализ, проведенный после аварии, показал, что человек за рулем пикапа, выпускаемого в Южной Африке, «вероятно, получил бы смертельные травмы», в то время как водитель Navara, выпускаемого в Барселоне (Испания), «вероятно, не пострадал бы».

Если проведенный эксперимент должен как-то повлиять на производителя южноафриканского пикапа, то предприятию необходимо провести значительную модернизацию модели либо перейти на выпуск более дорогого, но менее опасного пикапа Navara.

Кстати, на базе нового Nissan Navara также выпускаются пикапы Renault Alaskan, Mercedes-Benz X-класса (его, впрочем, снимают с производства в скором времени) и Dongfeng Ruiqi 6, продаваемый в Китае. Автомобильная ассоциация Южной Африки преднамеренно взяла «новый» NP300 и разбила его о подержанный Navara, чтобы показать, что новый автомобиль не всегда безопаснее, чем подержанный.

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Фото, видео: YouTube