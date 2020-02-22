Самая странная причина не давать права: вы слишком высокий

Водительское удостоверение бразильцу не выдают из-за его... аномально высокого роста. Полицейские считают, что ездить за рулем с таким ростом небезопасно. Но он все равно ездит.

Материалы по теме Старушку развели на 25 тыс. долларов. Ее спас только таксист

Бразилец Дэнис Альбино фактически мог бы водить машину уже более 25 лет, выучился на права он еще в 1994 году, когда ему был 21 год, но сдать экзамен до сих пор не может. Он знает правила, да и водит вполне прилично, но, несмотря на многочисленные попытки получить водительскую лицензию, его каждый раз признают слишком высоким для транспортного средства, на котором сдают экзамен по вождению.

Между тем Дэнису автомобиль очень нужен, чтобы ездить на шоу и телевизионные передачи, в которых он демонстрирует свой огромный рост. По сути, это его основной заработок.

Мало того, что Альбино говорят, будто он слишком высок для машины, но также утверждают, якобы его ноги с ботинками 52-го размера слишком велики для педалей автомобиля.

Четыре года назад он попытался решить проблему, купив Volkswagen Parati и отодвинув сиденье водителя на 10 см назад, чтобы высвободить для ног больше места, однако все равно неудобно — голова упирается в крышу. Возможно, ему подошел бы кабриолет, если Альбино когда-нибудь получит права, пишет местное издание Unilad.

А пока Альбино приходится ездить без прав, порой его останавливают, но с патрульными всегда удается договориться: те входят в его ситуацию и отпускают с миром.

Проблемы, связанные с ростом, не ограничиваются только автомобилем, также он испытывает трудности и при посадке в самолет — Дэнис должен заранее бронировать место у запасных выходов, где ему хватит пространства для ног, в противном случае он просто не может усесться в кресло.

Этой автомобилистке рост позволяет даже пританцовывать за рулем. Со стороны выглядит довольно забавно.

Фото: Unilad