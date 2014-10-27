Самая неожиданная версия Жигулей: домашний танк Т-34

Макет легендарного советского танка Махмуд Абдурахманов делал в обычном хасавюртовском дворе.

Дагестанец собирал танк Т-34 к 75-летию Победы больше четырех месяцев. Ранее он уже удивлял Дагестан тем, что собрал копию военного корабля СКР-57.

У Махмуда с детства была мечта стать танкистом, но попал он в морфлот. Однако мечту все-таки осуществил: макет легендарного танка Т-34 собрал во дворе.

Весит танк больше тонны, его длина — около метра, высота — полтора метра. В основе боевой машины Т-34 — Жигули ВАЗ-2103, откуда он взял много деталей, другие добавил от сельхозмашин. Повозился с железом для облицовки: вырезал, сваривал...

В танке помещаются трое, Махмуд иногда тестирует его в родном Хасавюрте. На этой машине дагестанец собирается участвовать в местном параде 9 мая.

Интересно, что Т-34 может и стрелять: 9 мая он будет стрелять фейерверками, сообщает РГВК «Дагестан».

А еще Махмуд собирается нарисовать на машине двух голубей, чтобы напомнить: все-таки это мирный танк, не для войны делался.

9 мая страна отметит 75-летие Победы, а 10 мая Махмуд — собственное 70-летие.

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Видео: YouTube