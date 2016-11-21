Mercedes-Benz опубликовал видео обновленного E-класса

Обновленный Mercedes-Benz E-класс будет представлен на автосалоне в Женеве, если его не отменят из-за опасения вспышки эпидемии коронавируса.

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Mercedes-Benz опубликовал в социальных сетях короткое видео, в котором представлен обновленный E-класс. В ролике показаны новые фары автомобиля и решетка радиатора. Любопытно, что в видео анонсируется скорый выход обновленного E-класса — такое же заявление делалось в январе. Кроме того, в Сети публиковались фотографии прототипов машины и даже видео ее тестов. Мы знаем даже, как будет выглядеть обновленная центральная консоль автомобиля.

Учитывая количество утечек информации об обновленном Mercedes-Benz E-класса в Интернет, тизер кажется излишним. Тем не менее, автопроизводитель проводит рекламную кампанию модели. Правда, интриги в ней уже нет.

Модель получила небольшую подтяжку лица, которая коснулась бампера, фар и решетки радиатора. Внутри появилось новое рулевое колесо и система MBUX от Merc.

Основные изменения произошли под капотом автомобиля — появится множество гибридных силовых установок, от мягких до подзаряжаемых от сети. Например, мягкий гибрид будет включать в себя 2-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 268 лошадиных сил. Кроме того, в линейке моторов будет присутствовать 3-литровый 6-цилиндровый двигатель мощностью 362 л.с.

Более подробную информацию мы получим уже на следующей неделе, когда состоится премьера обновленного Mercedes-Benz E-класса в рамках Женевского автосалона.

Водители автомобилей Mercedes-Benz, BMW и Audi относятся к особой категории. К какой и почему — можно узнать здесь.

Фото, видео: Daimler AG