Сегодня, в 9:10 Франкфуртский автосалон будет проходить в Мюнхене Начиная с 2021 года автосалон, проходивший много лет во Франкфурте, будет проводиться в Мюнхене — организаторы окончательно определились с площадкой теперь уже Мюнхенского автосалона.
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Немецкая Verband der Automobilindustrie (
VDA), торговая организация, представляющая автомобильную промышленность страны, объявила Мюнхен новым местом проведения одного из самых крупных автомобильных мероприятий планеты, которое мы раньше называли Франкфуртским автосалоном.
Среди причин выбора города организация указала «привлекательность места для проведения мероприятий, отличную транспортную инфраструктуру и опыт в организации крупных мероприятий». К слову, в Мюнхене находится штаб-квартира BMW. Недалеко, к северу от Ингольштадта, расположена и штаб-квартира
Audi.
Первоначально VDA выбирала среди таких городов, как Берлин, Гамбург и Мюнхен.
Вид на Мюнхен и башни штаб-квартиры BMW
Вид на Мюнхен и башни штаб-квартиры BMW
«Три города, которые были включены в шорт-лист как место проведения, представили весьма амбициозные и убедительные планы по дальнейшему развитию автовыставки вместе с VDA», — заявил президент организации Хильдегард Мюллер.
VDA планирует превратить автосалон в нечто большее. В рамках мероприятия будут демонстрироваться идеи умного города: интеллектуальное движение и сеть подключенных транспортных средств. Власти Мюнхена согласны предоставить для этого центр города и другие районы.
Сроки проведения нового Мюнхенского автосалона пока не объявлены, но во Франкфурте мероприятие проводилось в сентябре и чередовалось с Парижским автосалоном.
Шоу во Франкфурте в последние годы затухало. В 2019 году его посетили 550 000 человек, тогда как в 2017 году организаторы насчитали 810 000 посетителей, а в 2015-м — 931 000. Для увеличения посещаемости, возможно, достаточно сменить место проведения автосалона и расширить его экспозицию за счет мобильности будущего.
Фото : Herr Bohn / Unsplash
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