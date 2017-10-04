Иногда в Сети появляются очень странные видеоролики, мимо которых невозможно пройти. Кажется, еще никто и никогда не сбрасывал автомобиль на батут.

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Чтобы бросить машину на батут, потребовались серьезные расчеты. Авторы видео хотели, чтобы автомобиль отскочил, а для этого потребовался особый батут, который сделали на заказ.

В результате был создан самый прочный в мире батут. Он состоит из толстого кевларового мата, соединенного со стальной рамой пружинами от тяжелых гаражных ворот, каждая из которых — все го их 144 — способна выдерживать нагрузку более 200 кг. Чертежи батута были отправлены в Австралию, где его и собрали. Почему в Австралию? Потому что там живут ведущие канала Youtube под названием How Ridiculous, которые очень любят высотные съемки.

Когда батут был собран, а два канала Youtube объединились для эксперимента, на батут посыпались самые разнообразные предметы: от арбузов до шаров для боулинга и от автомобиля до лодки. Удивительно, но батут выдержал испытания — не зря на его разработку и создание ушло полгода.

Но лучше один раз увидеть, чем…

С автомобилями можно проводить много забавных экспериментов. Например, можно занизить Ладу 4х4 так, чтобы она терлась фарами об асфальт.

Фото, видео: Youtube