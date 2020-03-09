Интерьер Ford Conversion Van E-150 Econoline 1984 года никогда не выглядел лучше.

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Сегодняшняя популярность кемперов и минивэнов не нова. Они были в моде и сорок лет назад. Теперь особое удовольствие людям доставляет восстанавливать машины той эпохи, превращая их в уникальные транспортные средства.

Этот восстановленный Ford E-150, выпущенный в 1984 году, выглядит так же, как в день его схода с конвейера, если не брать во внимание современные колеса. Но загляните внутрь — и увидите уникальный салон, сделанный на заказ: стеганые сиденья, деревянный пол, элегантный потолок с современными плафонами освещения. На опубликованных фотографиях также видно, как выглядел салон Форда до ремонта.

В 1980-х годах этот минивэн использовался большой семьей для путешествий, но в конце концов дети выросли, а автомобиль был поставлен «на прикол» на долгие годы. Люди, которым он принадлежал, стали бабушкой и дедушкой, но решили обновить старый E-150 для новых приключений, но уже не только с детьми, а и с внуками.

36 лет спустя: вот что можно сделать со старым Фордом Интерьер Ford Conversion Van E-150 Econoline 1984 года никогда не выглядел лучше. 36 лет спустя: вот что можно сделать со старым Фордом

На базе минивэнов все чаще делают автодома, отличающиеся большим комфортом на случай путешествий.

Фото: Creative Mobile Interiors