Стали известны цены на первый кроссовер Genesis

Genesis GV80 будет стоить заметно дешевле европейских конкурентов.

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В США озвучили цены на новый кроссовер Genesis GV80, продажи которого начнутся летом. Пока же открыт предзаказ.

Стоимость автомобилей Genesis на американском рынке сопостовима с ценами на эти же машины в России. Так, седан Genesis G80 стоит у нас от 2 810 000 рублей, а в США он предлагается по цене от 42 550 долларов (около 2,9 млн рублей). Таким образом, стоимость Genesis GV80 в США как-то коррелируется с Россией.

В Северной Америке GV80 представлен в трех комплектациях: Standard, Advanced и Prestige. Есть как переднеприводные, так и полноприводные версии и два двигателя на выбор — объемом 2,5 и 3,5 литра.

Самый доступный GV80 в комплектации Standart с турбированным двигателем 2.5T и передним приводом стоит 48 900 долларов — около 3,32 млн рублей. Для сравнения, BMW X5, с которым будет конкурировать кроссовер, продается в России по цене от 4,66 млн рублей, а Mercedes—Benz GLE — от 4,89 млн рублей. Audi Q7 стоит немного дешевле и предлагается по цене от 4 050 000 рублей.

Самый недорогой Genesis GV80 с системой полного привода и тем же мотором оценили в 54 650 долларов (около 3,7 млн рублей). С двигателем объемом 3,5 литра автомобиль стоит уже от 59 150 долларов (около 4 млн рублей).

В самой дорогой комплектации Prestige первый кроссовер Genesis стоит 70 950 долларов, что в пересчете на рубли составляет примерно 4,8 млн — сопоставимо с начальной стоимостью двух немецких одноклассников.

Автомобили Genesis обошли по уровню надежности японские автомобили и возглавили североамериканский рейтинг самых надежных автомобилей.

Фото: Genesis