Renault в России будут обновляться «по воздуху» — журнал За рулем

Renault в России будут обновляться «по воздуху»

Компания внедряет технологию, позволяющую автоматически обновлять программное обеспечение автомобиля, как на смартфоне. В первую очередь, новую функцию получит кроссовер Arkana.

Renault Arkana
Renault Arkana

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Впервые на российском рынке появится автомобиль, способный обновлять свою мультимедийную систему с помощью технологии FOTA. Теперь, чтобы обновить софт, владельцам не нужно будет посещать дилера. Кроме того, мультимедийка Renault Easy Link отныне не будет требовать подключения телефона или модема.

Бесплатные обновления будут происходить автоматически, в фоновом режиме, не ограничивая функционал мультимедийного комплекса. После загрузки обновлений владельцу будет предложено установить их, но он не обязан ждать завершения процесса, а может покинуть автомобиль, оставив систему в спящем режиме.

Случайным образом выбранные 1500 владельцев модели Arkana уже получили возможность установить новую прошивку системы с помощью FOTA. Обновление должно оптимизировать быстродействие системы и повысить стабильность соединения по Bluetooth. В Renault Россия отмечают, что в ближайшем будущем такая возможность появится у всех владельцев кроссовера, а в перспективе новый вид обновления сделают доступным и для других моделей с комплексом Easy Link.

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Отзывы о Renault Arkana (2)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

великолепный дизайн

Недостатки:

компромисс во всём...салон, опции, нестабильное качество автомобилей из первой партии...

Комментарий:

Являюсь владельцем Renault ARKANA Edition One 1,33 TCe 150 CVT X-Tronic 4x4 из первой партии в 300 машин, приобретённых на онлайн-презентации 23 мая 2019 года. На пробеге 500 км потёк корпус климата, конденсат потёк рекой в салон машины из за деформации корпуса климата при монтаже на конвейере за...

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