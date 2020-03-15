Заорал на соседа по движению? Вот тебе моментальная карма
Агрессивно настроенный автомобилист был мгновенно наказан.
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Дорожная ярость деструктивна, неконструктивна и опасна для тех, кто ей поддается. Хорошим примером стал случай, произошедший на днях в Канаде.
Молодой человек был арестован после того, как стал виновником массового ДТП с участием четырех транспортных средств. В место того, чтобы смотреть на дорогу, он сыпал проклятиями в адрес другого водителя. При этом мужчину, кажется, не волновало, что продолжал движение на достаточно высокой скорости.
На видео, которое снял пассажир проклинаемого водителя, виден черный Chevrolet Cruze. Поравнявшись с автомобилем, охваченный яростью молодой человек начал выкрикивать оскорбления, используя ненормативную лексику. Но закончить мысль агрессор не успел, врезавшись в стоящий на полосе автомобиль.
Удар оказался настолько сильным, что пострадали еще две машины, стоявшие перед электромобилем, в который врезался Chevrolet Cruze. К счастью, в результате аварии никто серьезно не пострадал. Местная полиция заявила, что в больницу с легкими травмами была доставлена одна женщина.
Фото, видео: Youtube
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