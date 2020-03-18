Картечь и паркинг: Ford отзывает 18 448 машин

Отзыву подверглись Mondeo и Ranger, а причины — в приводе трансмиссии и средствах пассивной безопасности.

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Под отзыв попали 18 448 автомобилей, сообщается на сайте Росстандарта. Неудобства доставлены владельцам авто двух моделей. На 9318 седанах Mondeo, купленных с марта 2015 года по декабрь 2019 года, обнаружилась вероятность повреждения или полного отсутствия конца троса привода рычага коробки передач.

Привод срабатывает не полностью, и рычаг может оказаться в положении P, тогда как на самом деле коробка в «паркинг» не встала. Это может вызвать неконтролируемое движение автомобиля и привести к авариям и травмам.

А еще у 9130 пикапов Ranger, реализованных дилерами с февраля 2004 года по декабрь 2012 года, подозревается избыточное давление в капсулах твердотопливного заряда, находящихся в подушках безопасности. При срабатывании системы такое давление способно разорвать капсулу и отбросить её металлические части внутрь салона, поранив или даже лишив жизни находящихся в салоне людей.

На Mondeo будут менять втулку троса переключения передач и ставить защитную крышку, а для Ranger приготовлено более совершенное устройство срабатывания подушки. Узнать о том, нужно ли ехать к дилеру, владельцы указанных автомобилей могут после обязательного звонка представителя марки или самостоятельно на сайте Росстандарта. Все работы будут проводиться бесплатно.

Тем временем Toyota отзывает гибридные хэтчбеки Prius из датчика непристёгнутого ремня .

Фото: Ford