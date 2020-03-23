Это будет первый в истории Гран-при «За рулем» онлайн-розыгрыш.

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В среду 25 марта 2020 года «За рулем» разыграет три Лады Весты. Одна из них может стать вашей, если вы принимали участие в голосовании за лучший автомобиль среди новинок 2019 года.

Напомним, что в Гран-при участвуют 47 новинок авторынка, которые оценивались по трем критериям: «Техника», «Дизайн» и «Практичность». Голосование закончилось 29 февраля, а теперь наступило время узнать имена победителей.

Впервые в истории Гран-при «За рулем» традиционный розыгрыш автомобилей проводится в прямом эфире. Трансляция будет вестись на Youtube-канале нашего издания, начало — в 13:00 по московскому времени.

Трое из проголосовавших за лучшие автомобили читателей журнала «За рулем» получат главные призы — один из трех автомобилей Lada Vesta: универсал SW либо внедорожные версии седана Cross или универсала SW Cross.

Официальная страница Гран-при «За рулем» 2020 доступна по этой ссылке.