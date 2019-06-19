Автомобили Mercedes-Benz попали под отзыв в России — журнал За рулем

Автомобили Mercedes-Benz попали под отзыв в России

К дилерам отправятся автомобили четырёх моделей из-за неполадок в системе экстренного вызова.

Mercedes-Benz GLS-класса
Mercedes-Benz GLS-класса

Mercedes-Benz > GLS-класса

Mercedes-Benz GLE-класса
Mercedes-Benz GLE-класса

Mercedes-Benz > GLE-класса

Mercedes-Benz CLA-класса
Mercedes-Benz CLA-класса

Mercedes-Benz > CLA-класса

Mercedes-Benz B-класса
Mercedes-Benz B-класса

Mercedes-Benz > B-класса

Mercedes-Benz A-класса
Mercedes-Benz A-класса

Mercedes-Benz > A-класса

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Под российскую отзывную кампанию попали сразу четыре модели: Mercedes-Benz A-класса (тип 177), В-класса (тип 247), CLA (тип 118) и GLE/GLS (тип 167), выпущенные с 2019 года по настоящее время, говорится в сообщении на сайте Росстандарта. Однако общее количество отзываемых автомобилей невелико — всего 327 машин.

В качестве причины указано «кодирование программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова (eCall), которое может не соответствовать спецификации». Проще говоря, фирменная система вызова службы экстренной помощи может не срабатывать должным образом, хотя в сообщении никак не описаны последствия, которые могут возникнуть в результате некорректного кодирования ПО системы.

Процедура отзывной компании пройдет по стандартному сценарию: представители дилерских центров Mercedes-Benz будут информировать владельцев потенциально проблемных машин о необходимости бесплатного визита на сервис, но можно и самостоятельно проверить автомобиль на сайте Росстандарта, сверив свой VIN-номер со списком опубликованных номеров.

  • Если Mercedes-Benz и попадают под сервисные компании, то чаще всего с небольшим количеством автомобилей — в прошлом году из-за возможных проблем с рулевым управлением марка отзывала всего 18 машин.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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