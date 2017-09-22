Компания Mitsubishi начнет продавать обновленный кроссовер ASX в России в апреле 2020 года.

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Mitsubishi объявила российские цены на рестайлинговый городской кроссовер ASX.

Кроссовер получил обновленную внешность, которая соответствует концепции Dynamic Shield, но размеры автомобиля не изменились. Капот ASX стал выше, а крылья получили более квадратные очертания. Также следует отметить множество горизонтальных и вертикальных поверхностей, делающих внешность машины более внедорожной.

Обновление сопровождается также появлением иной решетки радиатора и молдингов на переднем и заднем бамперах. Кроме того, появились светодиодные фары, а в салоне установлен 8-дюймовый сенсорный монитор мультимедийной системы. Изменились и материалы отделки салона, а в гамме цветов окраски кузова появились новые яркие оттенки — насыщенный коричневый и яркий оранжевый.

Дорожный просвет кроссовера достигает 215 мм, и его можно будет купить с системой полного привода AWC (All Wheel Control) и 18-дюймовыми легкосплавными дисками.

Всего для России предусмотрены пять вариантов исполнения. Переднеприводные кроссоверы, оснащаемые 1,6-литровым бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механикой, будут предлагаться в комплектациях Inform, Invite и Intense, а полноприводные версии с 2-литровым бензиновым двигателем и вариатором — в комплектациях Intense и Instyle.

В Россию обновленные кроссоверы Mitsubishi ASX будут поставляться с японского завода, расположенного в городе Мицушима.

Комплектация Цена, руб. ASX MIVEC 1.6 Inform MT 1 382 000 ASX MIVEC 1.6 Invite MT 1 432 000 ASX MIVEC 1.6 Intense MT 1 483 000 ASX MIVEC 2.0 Intense CVT 1 688 000 ASX MIVEC 2.0 Instyle CVT 1 822 000

Mitsubishi начала выпуск обновленного кроссовера Outlander, об особенностях которого можно узнать здесь.

Фото: Mitsubishi