Обновленный Mitsubishi ASX — цены и комплектации для России — журнал За рулем

Обновленный Mitsubishi ASX — цены и комплектации для России

Компания Mitsubishi начнет продавать обновленный кроссовер ASX в России в апреле 2020 года.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Mitsubishi > ASX

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Mitsubishi объявила российские цены на рестайлинговый городской кроссовер ASX.

Кроссовер получил обновленную внешность, которая соответствует концепции Dynamic Shield, но размеры автомобиля не изменились. Капот ASX стал выше, а крылья получили более квадратные очертания. Также следует отметить множество горизонтальных и вертикальных поверхностей, делающих внешность машины более внедорожной.

Обновление сопровождается также появлением иной решетки радиатора и молдингов на переднем и заднем бамперах. Кроме того, появились светодиодные фары, а в салоне установлен 8-дюймовый сенсорный монитор мультимедийной системы. Изменились и материалы отделки салона, а в гамме цветов окраски кузова появились новые яркие оттенки — насыщенный коричневый и яркий оранжевый.

Дорожный просвет кроссовера достигает 215 мм, и его можно будет купить с системой полного привода AWC (All Wheel Control) и 18-дюймовыми легкосплавными дисками.

Всего для России предусмотрены пять вариантов исполнения. Переднеприводные кроссоверы, оснащаемые 1,6-литровым бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механикой, будут предлагаться в комплектациях Inform, Invite и Intense, а полноприводные версии с 2-литровым бензиновым двигателем и вариатором — в комплектациях Intense и Instyle.

В Россию обновленные кроссоверы Mitsubishi ASX будут поставляться с японского завода, расположенного в городе Мицушима.

Комплектация

Цена, руб.

ASX MIVEC 1.6 Inform MT

1 382 000

ASX MIVEC 1.6 Invite MT 

1 432 000

ASX MIVEC 1.6 Intense MT 

1 483 000

ASX MIVEC 2.0 Intense CVT

1 688 000

ASX MIVEC 2.0 Instyle CVT

1 822 000

  • Mitsubishi начала выпуск обновленного кроссовера Outlander, об особенностях которого можно узнать здесь.

Фото: Mitsubishi

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Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

Mitsubishi 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.

Недостатки:

Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.

Комментарий:

Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров ...

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