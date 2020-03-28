В США советский ВАЗ-2102 ушел с молотка почти за полтора миллиона рублей

Автомобиль в идеальном состоянии передал новому владельцу автосалон из Массачусетса

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Гражданин США стал обладателем универсала ВАЗ-2102 белого цвета. Автомобиль 1978 года выпуска, обозначенный как VAZ 2102 1200 Combi, достался новому владельцу за 18 295 долларов (около 1 420 000 рублей) в результате торгов на eBay. Пробег автомобиля составляет менее 28 000 километров, а состояние кузова и салона, судя по фото, близко к идеальному. Универсал был выставлен на продажу с российскими номерами, имеющими номер региона 34, что означает Волгоградскую область.

У автомобиля 1,2-литровый карбюраторный двигатель, развивающий 64 л.с. и работающий в паре с 4-ступенчатой МКП — такие силовые агрегаты, кроме универсалов ВАЗ-2102, устанавливались на седаны ВАЗ-2101 и ВАЗ-21013. Автосалон AlphaCars, разместивший объявление о продаже, сохранил автомобиль в аутентичном виде и в предпродажной подготовке использовал только оригинальные запчасти, современными были лишь технические жидкости и фильтры.

В процессе торгов автосалон предлагал «совершить шаг в прошлое с прекрасно сохранившимся автомобилем, впитавшим дух времени» и отмечал вместимость салона, эффективность отопителя, легкость рулевого управления, четкую работу коробки передач, а также простоту и неприхотливость в обслуживании.

А вот в России недавно какому-то счастливчику за 5,5 миллионов рублей досталась редчайшая экспортная «Волга» с дизельным двигателем.

Фото: eBay