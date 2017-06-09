Дилеры просят Мишустина разрешить им работать. При «социальном дистанцировании»

Ассоциация РОАД направила новое обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, где говорится, что экстренные службы продолжают выполнять свои обязаннности, а значит, их автомобили нуждаются в обслуживании.

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Это уже втрое письмо, которое направляют дилеры главе правительства. Первое касалось поддержки отрасли.

Согласно указу президента, с 28 марта по 5 апреля официальные автомобильные дилеры приостановили деятельность с 28 марта 2020 г. на территории Российской Федерации.

Однако, как говорится в письме РОАД:

«…в условиях эпидемии коронавируса экстренные службы, в частности: службы медицинской помощи, аварийно-спасательные службы, правоохранительные органы, Росгвардия, а также транспорт по доставке медикаментов в аптеки и больницы, транспорт по доставке продуктов питания, а также пострадавшее население будут остро нуждаться в автотранспорте в исправном состоянии».

Ремонтировать автомобили нужно в сертифицированных центрах по соображениям безопасности. Можно с уверенностью говорить, что здесь окажут квалифицированную помощь, что касается несертифицированных центров, то такой гарантии никто не даст.

На станциях официальных дилеров легко можно обеспечить максимальное разделение клиентского потока и провести неотложный ремонт и обслуживание автомобилей, соблюдая при этом все нормы санитарно-эпидемиологической безопасности клиентов и сотрудников.

Поэтому РОАД просит правительство внести дополнения в распоряжение от 27 марта 2020 г. №762-р и разрешить в дежурном режиме проводить срочные работы по техобслуживанию и ремонту автомобилей при условии гарантии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, а также разрешить продажу запчастей, моторных масел и шин.

Также дилеры просят разрешить доставку приобретенных онлайн автомобилей клиентам, также обязуясь выполнять необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.

Дилеры надеются, что их предложения помогут «бесперебойной работе социально-значимых служб и недопущению ухудшения ситуации в стране».

Ранее РОАД написала письмо главе Минпромторга Денису Мантурову о необходимости увлечения мер господдержки, возвращения старых госпрограмм и разработки новых.



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