Сегодня, в 16:55 После пандемии: Пекинский автосалон все же состоится Выставка откроется в конце сентября и станет, вероятно, главным автомобильным шоу 2020 года.
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Автосалон Auto China 2020 (Beijing International Automobile Exhibition) получил официальную дату проведения, об этом
сообщается на официальном сайте выставки. Первоначально автошоу должно было состояться с 21 по 30 апреля 2020 года, но затем было перенесено без указания срока. Теперь же появились конкретные даты: с 26 сентября по 5 октября 2020 года.
Вероятность того, что этот перенос не последний, сохраняется, но динамика развития ситуации в Китае говорит о том, что там пик пандемии коронавируса пройден. Если Auto China 2020 все же откроется, то при любом составе участников получится самым масштабным автосалоном этого году. Кроме того, в сентябре в Китае должно также пройти мотор-шоу в Чэнду, а в ноябре — автовыставка в Гуанчжоу.
Из-за пандемии коронавируса COVID-19, начавшейся в Китае в декабре 2019 года, были отменены автосалоны в Париже, Женеве , Детройте, перенесено автошоу в Нью-Йорке , под угрозой отмены ММАС-2020 в Москве. Фото: imago images/Xinhua/ТАСС
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