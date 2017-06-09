Спрос на Kia Seltos оказался гораздо выше ожидаемого — журнал За рулем

Спрос на Kia Seltos оказался гораздо выше ожидаемого

Новый кроссовер компании оказался настолько востребован, что на него образовалась очередь из почти трех тысяч человек.

Kia Seltos
Kia Seltos

Kia > Seltos

Материалы по теме
Lada Vesta Cross или Renault Logan Stepway — что выбрать?

В своем отчете о результатах продаж в марте 2020 года компания Kia отметила высокий спрос на новый кроссовер Seltos. Автомобиль поступил в продажу 2 марта 2020 года и за 30 дней успел войти в пятерку самых популярных моделей Kia в России.

В марте новый субкомпактный кроссовер Seltos, в ряде комплектаций сопоставимый по цене с моделью Sportage, купили 1242 человека. Таким образом, автомобиль занял пятую строчку внутреннего рейтинга.

Для справки, самой популярной моделью Kia на протяжении уже трех лет остается Rio (8274 проданных в прошлом месяце автомобилей). На втором месте кроссовер Sportage (2538 реализованных машин). Замыкает тройку лидеров седан Optima (1766 продаж). На четвертом и пятом местах — Soul (1322 купленных автомобиля) и Seltos.

Следует отметить, что Seltos, как только объемы его производства увеличатся, скорее всего, поднимется на вторую строчку рейтинга. Как отметили в компании, общее количество заказов на кроссовер в марте 2020 года превысило 4000 штук, что в несколько раз больше ожидаемого показателя.

В результате на новый Kia Seltos образовалась очередь из почти трех тысяч покупателей.

Фото: Kia

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Kia Seltos

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...