Спрос на Kia Seltos оказался гораздо выше ожидаемого

Новый кроссовер компании оказался настолько востребован, что на него образовалась очередь из почти трех тысяч человек.

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В своем отчете о результатах продаж в марте 2020 года компания Kia отметила высокий спрос на новый кроссовер Seltos. Автомобиль поступил в продажу 2 марта 2020 года и за 30 дней успел войти в пятерку самых популярных моделей Kia в России.

В марте новый субкомпактный кроссовер Seltos, в ряде комплектаций сопоставимый по цене с моделью Sportage, купили 1242 человека. Таким образом, автомобиль занял пятую строчку внутреннего рейтинга.

Для справки, самой популярной моделью Kia на протяжении уже трех лет остается Rio (8274 проданных в прошлом месяце автомобилей). На втором месте кроссовер Sportage (2538 реализованных машин). Замыкает тройку лидеров седан Optima (1766 продаж). На четвертом и пятом местах — Soul (1322 купленных автомобиля) и Seltos.

Следует отметить, что Seltos, как только объемы его производства увеличатся, скорее всего, поднимется на вторую строчку рейтинга. Как отметили в компании, общее количество заказов на кроссовер в марте 2020 года превысило 4000 штук, что в несколько раз больше ожидаемого показателя.

В результате на новый Kia Seltos образовалась очередь из почти трех тысяч покупателей.

Новый Kia Seltos уже побывал на тестах у экспертов «За рулем».

Фото: Kia