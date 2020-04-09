«Плохие парни навсегда»: полная версия погони на Porsche

Фильм вышел в прокат в январе и, как оказалась, его начальная сцена была несколько сокращена.

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Теперь, когда фильм «Плохие парни навсегда» вышел из кинопроката и стал продаваться на носителях и предлагаться в интернет-кинозалах, компания Porsche решила опубликовать полное видео вступительной сцены. В ней детективы Майк Лоури и Маркус Бернетт (актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс) едут на Porsche 911 нового поколения и на большой скорости выполняют эффектный разворот.

В фильм эта сцена вошла в урезанном виде. Публикуя новую, полную версию, Porsche не стал вырезать восхищения Уилла Смита автомобилем, из-за чего ролик немного похож на рекламный. Трюки нельзя назвать невероятными, но следует отдать должное операторской работе, показавшей поездку с самых лучших ракурсов.

В России Porsche 911 Carrera 2020 года продается по цене от 7 590 000 рублей. Он оснащается 3-литровым шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 385 л.с., разгоняющим купе до 100 км/ч за 4,2 секунды. В фильме же представлен Porsche 911 Carrera 4S с 450-сильным двигателем.

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Фото: YouTube