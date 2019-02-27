Красота нечеловеческая: самые жесткие прыжки в гонках (видео)

Взять нельзя отказаться: брать ли машину после ДТП По статистике сервиса проверки истории авто avtocod.ru, каждый вторая машина, чья история пробивалась через агрегатор в 2019 году, побывала в аварии. Чаще всего среди битых фигурировали автомобили марки Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Nissan и LADA. 20 главных вопросов о Volvo — очень подробный тест Volvo V60 Cross Country — универсал повышенной проходимости. В Европе такие автомобили популярны, а у нас считаются нишевыми: многие забывают о них при выборе. А напрасно — посмотреть есть на что! Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой Эксперт «За рулем» считает, что геометрическая проходимость стала даже лучше.