Красота нечеловеческая: самые жесткие прыжки в гонках (видео) — журнал За рулем

Красота нечеловеческая: самые жесткие прыжки в гонках (видео)

Даже если вы не поклонник гонок по бездорожью, вы не откажетесь посмотреть самые зрелищные прыжки в замедленной съемке.

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Mad Media совместно с командой Race Motion запустила проект с самыми эффектными кадрами гонки BFGoodrich Tires Mint 400 2020 года, который проходил возле Лас-Вегаса в начале марта. В гонке участвовало более 500 экипажей, выступающих на автомобилях 4x4 разных классов, предназначенных для максимально быстрой езды по пересеченной местности.

«Этот сериал — кинематографическое исследование, сочетающее в себе свет, фокус, композицию, интуицию, время и немного удачи, чтобы поймать замечательные кадры, передающие энергию, которая высвобождается в результате напористой езды этих невероятных транспортных средств. Слайд-шоты с высокой частотой кадров позволяют увидеть, насколько невероятны внедорожные гоночные машины», — говорит генеральный директор Mad Media Мэтт Мартелли.

Сериал размещен на канале YouTube Off-Road Racer и постоянно пополняется новыми эпизодами. Сегодня проводить гонки мешает пандемия коронавируса, так что смотрим лучшее из прошлого.

Фото, видео: YouTube

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