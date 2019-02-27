Сегодня, в 10:00 Красота нечеловеческая: самые жесткие прыжки в гонках (видео) Даже если вы не поклонник гонок по бездорожью, вы не откажетесь посмотреть самые зрелищные прыжки в замедленной съемке.
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Mad Media совместно с командой Race Motion запустила проект с самыми эффектными кадрами гонки BFGoodrich Tires Mint 400 2020 года, который проходил возле Лас-Вегаса в начале марта. В гонке участвовало более 500 экипажей, выступающих на автомобилях 4x4 разных классов, предназначенных для максимально быстрой езды по пересеченной местности.
«Этот сериал — кинематографическое исследование, сочетающее в себе свет, фокус, композицию, интуицию, время и немного удачи, чтобы поймать замечательные кадры, передающие энергию, которая высвобождается в результате напористой езды этих невероятных транспортных средств. Слайд-шоты с высокой частотой кадров позволяют увидеть, насколько невероятны внедорожные гоночные машины», — говорит генеральный директор Mad Media Мэтт Мартелли.
Сериал размещен на канале YouTube Off-Road Racer и постоянно пополняется новыми эпизодами. Сегодня проводить гонки мешает пандемия коронавируса, так что смотрим лучшее из прошлого.
Фото, видео: YouTube
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