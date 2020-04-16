Европейские автозаводы возвращаются к производству

Правда, открываются заводы куда медленнее, чем закрывались...

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Европейские заводы, которые в марте массово закрывались из-за пандемии коронавируса, начинают реанимацию своих производств. Среди тех, кто уже вернулся или собирается вернуться к сборке машин, находятся Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и Volvo, пишут «Автоновости дня» со ссылкой на публикацию в Financial Times.

Темпы возвращения к прежним объемам выпуска пока невелики: если закрывались заводы целиком и зачастую сразу в нескольких странах, то перезапускаются они одиночно и отдельными подразделениями, со строжайшим соблюдением новых санитарных норм. Так, в Дьере (Венгрия) у Audi заработал пока только завод двигателей, а конвейер по сборке машин компания лишь собирается запускать, разграничив рабочие места и выдав сотрудникам средства индивидуальной защиты.

20 апреля Daimler перезапустит несколько производственных линий Mercedes-Benz, а в шведском Торсланде в этот же день должно вновь заработать головное предприятие Volvo. В Чехии частично заработал завод Hyundai, в то время как Renault в Португалии уже полностью возобновила производство, а на следующей неделе готовит рестарт завода Dacia в Румынии.

Российские заводы тоже возвращаются к производству, но если большинство из них сталкивается пока лишь с небольшими проблемами, то «Группа ГАЗ» получила штраф от полиции и Роспотребнадзора.

Фото: picture alliance / SvenSimon