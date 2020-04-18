На АВТОВАЗе всем выдали премию в честь юбилея ВАЗ-2101

Премия не слишком большая, но в сочетании с авансом являет собой приятный бонус в непростые времена.

Материалы по теме Президент АВТОВАЗа отменил все торжества по случаю юбилея ВАЗ-2101

На АВТОВАЗе приняли решение премировать всех сотрудников в честь 50-летия выпуска первого автомобиля. Праздничным днем является воскресенье 19 апреля, а премия будет начислена 24 апреля, что должно совпасть с авансом, выплата которого произойдет 23–24 апреля. В приказе за подписью президента Ива Каракатзаниса, опубликованном в паблике «Нетипичный АВТОВАЗ», говорится, что размер бонуса «за выполнение общекорпоративных задач» составляет 5000 рублей (до вычета НДФЛ).

Премию получит все сотрудники, находящиеся в штате предприятия на момент 19 апреля, за исключением тех, кто нарушал трудовую дисциплину в течение 2020 года. Все детали приказа согласованы с заводским профсоюзом. Напомним, ранее на предприятии приняли решение распределить традиционную майскую премию среди тех, кто работал во время остановки производства с 30 марта по 3 апреля. Перед недельным вынужденным отпуском на предприятии досрочно выдали мартовскую зарплату.

АВТОВАЗ начал перезапуск 6 апреля, а 13 апреля возобновил производство всех моделей.

Фото: Андрей Холмов/ТАСС