Toyo Tires привезла в Россию уникальную летнюю шину

Новая разработка компании Toyo Tires — шины Proxes TR1 появились в продаже в России и представлены в 57 типоразмерах. Эксперт «За рулем» протестировал новинку на испытательном полигоне в Малайзии и выявил у нее ряд интересных особенностей.

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Еще в прошлом году в Малайзии состоялась презентация новых летних шин Toyo Proxes TR1. В их конструкции есть немало смелых технических решений, работоспособность которых была проверена экспертами «За рулем» там же, на испытательном полигоне. Тесты новой разработки Toyo состояли из нескольких упражнений, которые выполнялись как на сухом, так и на мокром асфальте.

Шины Proxes TR1 позиционируются как спортивные, но рассчитаны и на ежедневные поездки без ущерба комфорту. Поэтому трасса Формулы-1 в Сепанге отлично подошла для испытаний. Она располагает к быстрой езде, а ее шероховатое, зернистое покрытие идеально для проверки акустического комфорта.

Поведение на виражах

Несмотря на зернистость асфальта, во время заездов в салоне автомобиля не было слышно гула колес, что подтвердило утверждение компании об универсальности шин. Автомобиль прекрасно управлялся в поворотах и, независимо от того, с ускорением они проходились или с замедлением, намека на снос или занос не ощущалось.

Бокового скольжения приходилось добиваться провокационными действиями водителя, а поддерживать его сколько-нибудь продолжительное время оказалось практически невозможно: машина быстро стабилизировалась. Такое же поведение шины демонстрировали и на сухом, и на влажном покрытии.

Более того, на мокром асфальте шины Proxes TR1 проявили улучшенные сцепные свойства: их тормозной путь оказался на 16% короче, чем у шин Proxes T1R предыдущего поколения. Лучше стала и маневренность на мокром покрытии. Например, «змейка» была пройдена на очень высокой скорости. При этом сопротивление качению снизилось на 10%, благодаря чему автомобиль кажется более легким и послушным.

Секреты технологий

Теперь пришло время рассказать о технологиях, которые настолько улучшили характеристики шины Proxes TR1. Асимметричный направленный рисунок протектора шин отличается широкими и очень длинными канавками, которые буквально отбрасывают всю воду из пятна контакта, но при этом позволяют сохранить прямолинейный курс. За противодействие заносам отвечают жесткое ребро протектора и конусообразные канавки.

Отличными сцепными свойствами шины обязаны новому составу резиновой смеси суперактивного полимера и высокому содержания диоксида кремния. Это позволило и существенно снизить сопротивление качению.

Управляемость шин Proxes TR1 улучшилась благодаря нескольким типам корда. Здесь используется не только стальной корд, практически не подверженный растяжению, но и особый слой брекера с нитями корда спирального плетения, находящийся ближе к протектору, и позволяющий ему «работать» одинаково эффективно при разнонаправленных нагрузках. В бортах же шины есть наполнитель высокой жесткости, который не позволяет шинам «гулять» во время маневров, что прекрасно видно на снимках с испытательного трека.

Из приятных дополнений — новый индикатор износа протектора, который действует по принципу: чем больше звезд, тем меньше износ.

Новые шины Toyo Proxes TR1 уже появились в продаже в России и представлены в 57 типоразмерах. Приятной новостью стало то, что их посадочный диаметр составляет от 14 до 20 дюймов, а значит оснастить ими можно практически любой автомобиль на нашем рынке.

Почему не стоит ездить на зимних шинах летом? Ответы вы найдете здесь.

Фото: Toyo Tires