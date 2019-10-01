Больше не пешеходы: электросамокаты, моноколеса и сигвеи попадут в спецкатегорию

В Минтрансе подготовили поправки в Правила дорожного движения, которые касаются не только автомобилей. Появится новый термин — средство индивидуальной мобильности.

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Минтранс подготовил комплекс изменений в Правила дорожного движения, и касаются они, в частности, электросамокатов, моноколес, сигвеев, гироскутеров, роликовых коньков, самокатов и скейтбордов. Для них вводится новый термин — «средство индивидуальной мобильности» (СИМ) и впервые определяются правила передвижения.

Так, ребенок до семи лет сможет кататься на тротуаре, пешеходной или велопешеходной дорожке (как и сейчас, он будет пешеходом). Подросток 7–14 лет сможет выезжать еще и на велосипедную дорожку. Пользователи СИМ старше 14 лет смогут выезжать на проезжую часть велосипедных зон, а также на полосу для велосипедистов. Если такой инфраструктуры нет, позволят выезжать на правый край проезжей части или обочину. Скорость движения по дороге не должна превышать 60 км/ч; СИМ должно быть оборудовано электродвигателем, тормозами, звуковым сигналом, белой фарой (фонарем) и световозвращателями. На гироскутерах и моноколесах выезжать на проезжую часть нельзя.

При совместном с пешеходами движении разгоняться на СИМ можно будет до 20 км/ч.

В темное время суток все пользователи устройств обязаны включать фонари или фары — либо штатные, либо налобные. В нетрезвом и «болезненном состоянии», а также под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, пользоваться средствами индивидуальной мобильности запретят.

Появится новый знак 3.35 «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Также обладателям СИМ запретят проезжать под знак 3.1 «Въезд запрещен» (кирпич), за исключением случаев езды по тротуару.

В блоке поправок для автомобилистов появится запрет на остановку на островках безопасности. Уточняется, что зона действия знака 3.27 «Остановка запрещена» прекращается в месте установки знака «P» (стоянка) или таблички 6.4 «Парковка». Ранее порой возникала путаница, и это делается, чтобы исключить разночтения в ПДД.

Меняются правила проезда круговых перекрестков: в действующих ПДД заложен принцип «на круге главный», уточняется — «только в случае пересечения равнозначных дорог», пишет «Коммерсант». Грузовикам запретят парковаться в жилых зонах, сейчас такой запрет действует для машин массой более 3,5 тонны.

Поправки до 4 июня будут проходить общественную экспертизу, после чего им будет дано заключение.

С помощью опроса выяснилось, что каждый третий не видит ничего страшного в том, чтобы ездить на электросамокате подшофе.

Фото: Марат Шарифулин/ТАСС